Ömer el Beşir'in 30 yıllık iktidarı sona erdi ancak Sudan sokakları durulmadı. Ordu yönetimine karşı çıkan protestocular savunma bakanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor.



Gösterilerin başını çeken Sudan Profesyoneller Birliği, ülkede derin devletin izlerinin tamamen silinmesini talep ediyor. Bu çerçevede istihbarat kurumlarının da tamamen dağıtılması isteniyor.



Protestocular, Askeri Geçiş Konseyi'nin dağıtılması ve yerine geçiçi bir sivil yönetim konseyi kurulması gerektiğine dikkat çekiyor.



Protestocular görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor: "Bünyesinde askeri temsilcinin de olduğu sivil geçiş konseyi kurulması talebimiz yerine getirilmezse yönetimin bir parçası olmayacağız. Taleplerimiz yerine getirilinceye kadar oturma eylemlerini sürdüreceğiz."



Orduysa , protestocuların zorla dağıtılmayacağı sözü verdi. Ancak göstericilerden normal yaşamlarına dönmeleri ve yolların trafiğe açılması istendi.



30 yılın ardıdan askeri darbeyle devrilen Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir ise güvenli bir yerde tutuluyor.



Ordu, Darfur'da soykırım yapmakla suçlanan El Beşir'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmeyeceğini duyurdu. Buna karşın Ömer el Beşir'in ülkesinde yargılanacağı belirtildi.

