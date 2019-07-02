Sudan'ın başkenti Hartum ve Atbara kentindeki protestolara katılım yüksekti. Sokağa dökülen onbinlerce kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Olaylarda 200'e yakin kişi de yaralandı.
Ülkede geçen yıl başlayan rejim karşıtı gösterilerin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koymuş ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Güvenlik güçleri haziran ayı başında savunma bakanlığı önünde oturma eylemi yapan muhaliflere baskın düzenlenmiş, 100'den fazla sivil yaşamını yitirmişti.
Tüm bunlara rağmen geri adım atmayacağını açıklayan muhalifler, yeni eylemlere hazırlanıyor.
Muhalefet 13-14 Temmuz tarihlerinde daha geniş katılımlı protestolar ve sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.
Sudan'da protestolarda ölenlerin sayısı 11'e çıktı
NTV HaberDünya
Sudan'da sivil yönetime geçilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde yine kan döküldü. Pazar günkü protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Sudan'ın başkenti Hartum ve Atbara kentindeki protestolara katılım yüksekti. Sokağa dökülen onbinlerce kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Olaylarda 200'e yakin kişi de yaralandı.