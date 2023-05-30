Sudan'da son durum: Ateşkes 5 gün daha uzatıldı

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordu güçleri ve HDK'nin ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, tam olarak uygulanmasa da 20 Mayıs'ta imzalanan ateşkesin, ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon Sudanlıya insani yardım ulaştırılmasını sağladığı ifade edilerek daha fazla insani çaba sarf edileceği kaydedildi.



KISA VADELİ ATEŞKES

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.



Bu gece sona eren ateşkes süresince çatışmalar sürmüştü. İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

