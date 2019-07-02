Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcileri, tarafların anlaşmaya çok yakın olduklarını, asker ile muhalifler arasındaki ihtilaflı tek noktanın, devlet başkanlığı konseyindeki temsil oranı olduğunu ifade etti.



Afrika Birliği Temsilcisi Muhammed el-Hasen Veled Lebat ve Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir, başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.



Afrika Birliği ve Etiyopya ortak arabuluculuk girişimi, asker ile muhalifler arasındaki anlaşmazlığı gidermek için taraflara uzun zaman sonra ilk kez doğrudan görüşme çağrısı yaptı.



Afrika Birliği Temsilcisi Lebat, "Tarafları çarşamba günü ortak bir buluşmaya davet ettik. Taraflar anlaşmaya çok yakınlar. Nihai anlaşmaya engel bir mazeret söz konusu değil. Anlaşma sağlanırsa arabuluculuk girişimi, desteğini sürdürecek. Ne üzücü ki taraflar ülkenin içinde bulunduğu şartlara rağmen henüz anlaşma sağlayamadı." dedi.



Lebat, "Tarafları, ulusal bir ismin liderlik edeceği devlet başkanlığı konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (ÖDBG) bir ismin başkanlık edeceği sivil hükümet önerisini kabul etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.



Etiyopya Temsilcisi Dirir ise sundukları belgeye tarafların büyük bir yakınlığının söz konusu olduğunu ancak görüşlerin, devlet başkanlığı konseyi konusunda ayrıştığını dile getirerek, "Gerçekleşen yakınlaşmanın, anlaşmayı tamamlamak için müzakerelerde temel olması gerektiğine inanıyoruz. Tarafları (ÖDBG) çarşamba günü ortak bir buluşmaya davet ettik." ifadesini kullandı.



Afrika Birliği'nin 7-8 Temmuz'da Nijer'deki zirvesinde, Sudan'ın üyeliğinin askıya alınması meselesinin ele alınacağını ifade eden Dirir, tarafların müzakere masasına oturarak bu süreyi kısaltabileceğini söyledi.



Afrika Birliği 6 Haziran'da, iktidarı sivillere devredene kadar Sudan'ın üyeliğinin askıya alındığını açıklamıştı.



ÖDBG'den bir kaynak, muhaliflerin çatı oluşumunda ortak girişimin buluşma teklifine katılma yönündeki fikrin ağırlık kazandığını söyledi.



ÖDBG'nin bileşenlerinden Ulusal Uzlaşı Güçleri'nden bir kaynak ise asker ile doğrudan müzakereleri reddettiklerini açıkladı.



SUDAN'DA İŞ İNSANLARINDAN SİVİL ÇOĞUNLUKLU DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÖNERİSİ



Asker ile muhalefet arasındaki arabuluculuğa yeni dahil olan iş adamlarının önerisi, konseyde sivillerin çoğunluğa sahip olmasını ancak başkanın askerden seçilmesini içeriyor.





İş adamları heyetinden bir kaynak, iş adamlarının girişiminin Afrika Birliği ve Etiyopya arabuluculuğunda dolaylı yürütülen müzakereleri ilerletme amacı taşıdığını, konseyde askeri yönetimin daimi başkanlığında 7 sivile karşı 5 askeri üye olmasını önerdiklerini ifade etti.



İş adamları heyetinin siyasi krizin çözülmesi için çaba sarf ettiği, yeni girişimle ilgili taraflardan henüz bir dönüş alınamadığı kaydedildi.



ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu ve geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.



Öte yandan Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliğinden (SPA) bir temsilcinin, ülkedeki gelişmeleri görüşmek üzere, Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya geldiği kaydedildi.



Ülkede Aralık 2018'den bu yana süren muhalif gösterilere liderlik eden SPA temsilcisi, AB Dış İlişkiler Departmanının düzenlediği genişletilmiş toplantıda, 19 AB üyesi ülkenin temsilcilerine hitap etti.

