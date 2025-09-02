Sudan'da heyelan felaketi: Bir köy haritadan silindi, bin kişi öldü
Sudan'da toprak kayması, bir köyü haritadan sildi. İlk belirlemelere göre bin kişi yaşamını yitirdi, köyde sadece bir kişi sağ kaldı.
Sudan Kurtuluş Hareketi, Batı Sudan'ın Marra Dağları bölgesindeki köyde 2 gündür süren aşırı yağışların heyelana neden olduğunu duyuruldu.
Sudan yönetimi, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerden insani yardım çağrısında bulundu
Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki savaş nedeniyle, Kuzey Darfur eyaletinden çok sayıda kişi Marra Dağları bölgesindeki köylere sığınmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Heyelan
- Sudan
- Toprak Kayması