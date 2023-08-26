Sudan’da yakıt deposunda patlama

Sudan’ın başkenti Hartum’daki Uluslararası Havalimanı yakınlarında uçak yakıtının temin edildiği bir depoda şiddetli patlama yaşandı.
Sudan ordusundan bir yetkili söz konusu patlamanın Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF), depoyu hava saldırısıyla hedef alması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise deponun alevler içinde kaldığı ve dumanların gökyüzüne doğru ilerlediği görüldü.
SUDAN’DA GERİLİM YÜKSEK
Hartum ve Omdurman şehirleri son günlerde Sudan ordusu ile RSF güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Bugün yaşanan şiddet olaylarında ise 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Ülkede 15 Nisan’da başlayan çatışmalarda çoğunluğu Hartum ve Darfur eyaleti olmak üzere 4 milyondan fazla kişi yerinden edildi.
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