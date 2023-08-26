Sudan’da yakıt deposunda patlama

SUDAN’DA GERİLİM YÜKSEK

Hartum ve Omdurman şehirleri son günlerde Sudan ordusu ile RSF güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Bugün yaşanan şiddet olaylarında ise 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ülkede 15 Nisan’da başlayan çatışmalarda çoğunluğu Hartum ve Darfur eyaleti olmak üzere 4 milyondan fazla kişi yerinden edildi.