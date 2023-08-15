Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Sudan ordusu ile hükümetin isyancı ilan ettiği paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden iç savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Spindler, "Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana 4,3 milyon kişi zorla yerinden edildi. Bu sayıya komşu ülkelere giden 900 binden fazla mülteci ve sığınmacı ile Güney Sudan'a dönmek zorunda kalan 195 bin Güney Sudanlı dahildir. Sudan'da çatışmaların başından bu yana 3,2 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi." dedi.



Sudanlıların bulundukları yerden kaçmaya devam etmesi halinde Sudan içinde ve komşu ülkelerde gittikleri yerlerdeki kalabalığın artacağına dikkati çeken Spindler, ulaşabildikleri her yerde hayat kurtaran desteklerine devam ettiklerini belirtti.



SAĞLIK MERKEZLERİNE 53 SALDIRI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris ise Sudan'daki çatışmaların, insanların yaşamı ve sağlığı üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğuna işaret etti.



Harris, "Çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerdeki hastanelerin yaklaşık yüzde 67'si hizmet dışı kaldı. DSÖ çatışmaların sürdüğü bu 4 ayda sağlık merkezlerine 53 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar 11 ölüm, 38 yaralanma ve 10 binlerce insanın sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesiyle sonuçlandı." diye konuştu.

