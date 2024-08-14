Sudan'daki iç savaş: İsviçre'de resmi müzakere görüşmeleri bugün başlayacak

Perriello, Sudan'daki iç savaşın sonlandırılması için bugün İsviçre'de başlaması planlanan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



"İsviçre'deki uluslararası ortaklarımızın da katılımıyla diplomatik görüşmelerimize yarın sabah resmen başlıyoruz." ifadelerini kullanan Perriello, Sudan'daki krizin eşi benzeri görülmemiş bir şiddet seviyesine ulaştığını ancak bunun medya ve uluslararası toplum tarafından yeterince ilgi görmediğini kaydetti.



Perriello, "Çabalarımız, ortak ev sahiplerimiz Suudi Arabistan ve İsviçre ile birlikte Cidde Süreci üzerine inşa edilecek. Ayrıca Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) temsil eden yönetim grubumuzu ağırlamayı ve karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



ABD'nin Sudan'daki krizin ele alınmasının acil olduğunu sürekli olarak vurguladığını hatırlatan Perriello, yarınki çabalarının hem bu anlamsız çatışmayı sona erdirmeye hem de Sudan'daki vahşet dolu insani koşulları ele almaya odaklanacağının altını çizdi.



Perriello, hayat kurtarmayı ve Sudan halkının acılarını hafifletmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Odak noktalarının düşmanlıkların sona ermesini sağlamak, insani erişimi artırmak ve somut sonuçlar veren uygulama mekanizmaları kurmak için ilerlemek olduğuna işaret eden Perriello, "Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) doğrudan bu görüşmelere katılmalarının, Sudan halkının çatışmanın ve kıtlığın sona ermesi yönündeki ısrarlı isteğinden kaynaklanması gerektiğini vurgulamak istiyorum. HDK Cenevre'ye ulaştı. Ordu bir heyet gönderirse birlikte daha fazlasını yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"BARIŞA GİDEN YOL, CİDDE'DE MUTABAKATA VARILAN ANLAŞMANIN UYGULANMASIDIR"



Öte yandan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ordunun kurulmasının 70. yıl dönümü münasebetiyle konuşma yaptı.



"Barışa giden yol açıktır, o da Mayıs 2023'te Cidde'de mutabakata vardığımız anlaşmanın uygulanmasıdır." diyen Burhan, bir sonraki yıl dönümünde ülkenin "Al Dagalu milislerinden" (HDK) arındırılmış şekilde kutlamak için yorulmadan çalışacaklarını vurguladı.



Burhan, "Yalan yere barış iddiasında bulunanlara diyoruz ki isyancı milisler evlerimizi, şehirlerimizi ve köylerimizi işgal ederken ve yolları keserken onlarla barış yok. Son militan da ele geçirilip halkını sömürgeleştirdikleri şehir ve köylerden çekilmeden askeri operasyonların durdurulması mümkün değil." ifadelerini kullandı.



HDK'den yapılan yazılı açıklamada ise HDK heyetinin "ülke çapındaki düşmanlıklara son vermek ve insani yardımın gelişini kolaylaştırmak" amacıyla ABD'nin davetine yanıt olarak bugün Cenevre'ye ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, bu adımın, savaşın ağırlaştırdığı Sudan krizini çözmeye yönelik samimi uluslararası ve bölgesel çabalara saygı ve barış ile diyaloğa olan bağlılık temelinde atıldığı kaydedildi.