Sudan'daki sellerde ölü sayısı 89'a çıktı

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkede devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 89'a çıktığı, 36 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Öte yandan Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da sel felaketleri nedeniyle yaşanan can ve mal kaybından üzüntü duyduğunu dile getirdi.



Peretz, "BM, elinden geldiğince destek sağlıyor ve şu ana kadar 40 bin kişiye yardım ulaştırdı. Gelecek haftalarda daha fazla insani yardıma ihtiyaç olacak." ifadelerini kullandı.



Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.



Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.



BM İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.



Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.