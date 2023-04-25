Sudan'dan bin 600'ü aşkın Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki bin 600'ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince tahsis edilen otobüslerle Etiyopya'ya taşındığı açıklandı.

Sudan'dan bin 600'ü aşkın Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı
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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığının 'daki Türk vatandaşlarının Etiyopya üzerinden Türkiye'ye tahliyesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar bin 600'ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince tahsis edilen otobüslerle Etiyopya'ya taşındığını aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız, öncelikle Addis Ababa Büyükelçiliğimizce temin edilen araçlarla Etiyopya sınırından yine bu ülkede bulunan Gondar şehrindeki havalimanına nakledilmektedir. Vatandaşlarımızın, Gondar'dan Addis Ababa'ya Etiyopya hava yollarından kiralanan uçaklarla taşınması, bilahare buradan da Addis Ababa-İstanbul güzergahı üzerinden ülkemize getirilmeleri öngörülmektedir."

164 VATANDAŞI TAŞIYAN İLK UÇAK HAREKET ETTİ

Kaynaklar, bu çerçevede, 164 Türk vatandaşını taşıyan ilk uçağın da Gondar'dan Addis Ababa'ya hareket ettiğini aktardı.

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