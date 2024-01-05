Sudan'dan Dagalu'nun resmi törenle karşılanmasına protesto

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Bakan Vekili Sadık, Kenya'nın, "HDK güçlerinin gerçekleştirdiği ihlaller ve bunların altyapıya, ülkenin varlıklarına ve vatandaşların mallarına verdiği zararı unutarak isyancı milislerin liderini resmi törenle karşıladığını" ifade etti.



Kenya'nın savaşın başından beri "isyanın yanında durduğunu ve liderlerine ev sahipliği yaptığını" öne süren Sadık, Dagalu'nun, Kenya'da resmi törenle karşılanmasını protesto etmek ve bu ülkeyle ilişkilere dair olasılıkları görüşmek amacıyla Nairobi Büyükelçisi'ni istişare için çağırdıklarını kaydetti.



ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ



HDK Komutanı Dagalu, geçen 27 Aralık'ta Uganda'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 28 Aralık'ta Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed, 31 Aralık'ta Cibuti'de Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh ve bugün Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından kabul edilmişti.



SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ



Sudan, 2023'ün Nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.



Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.



Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakerelerinde, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddet sona erdirilememişti.



Sudan'da ağır maddi ve manevi tahribat bırakan iç savaş, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette sürüyor.



Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.



Sudan'da 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

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