Sudan'dan tahliyeler başladı

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında "bazı dost ülkelerin misyonlarında görevli kişilerin Suudi Arabistan'a tahliye edileceği" belirtilmiş ancak hangi ülkeler olduğu belirtilmemişti.



Suudi Arabistan'ın ardından Ürdün de vatandaşlarının tahliyesine başladığını duyurdu.



Tahliye operasyonunun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri koordinasyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi.



Sudan'ın başkenti Hartum'da geçen cumartesi başlayan çatışmalar bu sabah ikinci haftasına girdi.



Taraflar Ramazan Bayramı dolayısıyla 72 saatlik ateşkes ilan etse de Hartum'da zaman zaman silah sesleri duyulduğu gelen haberler arasında.

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