Sudan'ın dünya ile iletişimi kesildi: Telefon ve İnternet yok, bankalar devre dışı

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan’da, bir haftadır telefon ve mobil internet hizmetlerinin verilememesi halkın sıkıntılarını daha da artırdı.



Milyonlarca Sudanlının etkilendiği kesintiler nedeniyle ekonomik faaliyetler ve dünyayla iletişim durma noktasına geldi.



Yaklaşık 8 milyon kişinin yerinden edildiği ülkede, salgın ve kıtlık tehdidi, ekonomik kriz, sağlık ve eğitim sisteminin çökmesi gibi birçok sorunla mücadele eden Sudanlıların, geçen hafta iletişim ve mobil internet ağlarının hizmet dışı kalması nedeniyle ülke içi ve dışındaki yakınları ile irtibatları kesildi.



MOBİL BANKACILIK KULLANILAMIYOR



Mobil bankacılık sisteminin de kesinti nedeniyle çalışmaması yurt dışındaki yakınlarının destekleriyle geçimlerini sürdüren binlerce aileyi zor durumda bıraktı.



Büyük firmaların tercih ettiği pahalı uydu interneti ve kablolu internet hizmetinin sınırlı olarak verilebildiği ülkede, imkanı müsait olan bazı Sudanlılar, otellerin saati 10 doları aşan internet hizmeti ile geçici olarak iletişim sorununu çözse de bazıları da ücretsiz bağlanabilme umuduyla internet erişimi bulunan şirketlerin yakınında uzun kuyruklar oluşturdu.



İNTERNETİ SAVAŞ ARACINA DÖNÜŞTÜ



Sudan hükümeti, ordu ve HDK’den şu ana kadar kesintinin sebebi ve iletişimin ne zaman normale döneceğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



Telekomünikasyon şirketlerinin başkent Hartum’daki ana santrallerini kontrol altında tutan HDK'nin, hakimiyeti altında bulunan batıdaki Darfur bölgesindeki internet erişim sorununu bahane ederek kesintileri, bir savaş aracı olarak kullandığı iddia ediliyor.