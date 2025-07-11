Suikast girişiminin üzerinden bir yıl geçti: Trump o anları anlattı

13 Temmuz 2024’te, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, ABD Başkanı Donald Trump’ın açık hava mitingi yaptığı alanın yakınındaki bir binanın çatısına çıktı. Crooks, buradan Trump’a doğru birkaç el ateş açtı. Mermilerden biri Trump’ın kulağını sıyırdı.

Trump olayda hayatını kaybetmese de, mitinge katılanlardan biri yaşamını yitirdi. Ölen kişinin, Buffalo Township’te eski bir itfaiye şefi olan Corey Comperatore olduğu belirlendi. İki kişi de ağır yaralandı. Saldırgan Crooks ise, bir Gizli Servis keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldü.

AMERİKAN TARİHİNE KAZINAN ANLARI ANLATTI

Amerikan tarihine kazınacak bu suikast girişiminin birinci yılı yaklaşırken Trump, neredeyse hayatını kaybedeceği o anı anlattı.

Fox News’te yakında yayınlanacak bir röportajda, gelini Lara Trump’a konuşan ABD Başkanı, “O an unutulmazdı. Ne olduğunu tam olarak anlayamamıştım. Sarsıldım. Buna hiç şüphe yok” dedi.

Çok şanslı olduğunu belirten Trump, “Şanslıydım ki hemen yere indim. İnsanlar çığlık atıyordu, ben de hızla yere eğildim. Sekiz mermi ateşlediklerini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"GİZLİ SERVİS İÇİN KÖTÜ BİR GÜN"

Cumhuriyetçi başkan, saldırganın çatıya çıkıp ateş açmasına izin verildiğini söyleyerek Gizli Servis için “kötü bir gündü” ifadelerini kullandı.

“Bu insanlara güvenim tam. Onları tanıyorum. Çok yetenekli ve donanımlılar.” diye konuşan ABD Başkanı yine de hata yaptıklarını vurgulayarak, “Ama kötü bir gün geçirdiler. Sanırım bunu kendileri de kabul eder. Zor bir gündü.” dedi.

"YEREL POLİSLE BAĞLANTI KURULMADI"

Binada birilerinin olması gerektiğini belirten Trump, "Yerel polisle iletişim halinde olmaları gerekirdi, ama değillerdi. Bu bağlantı kurulmalıydı. Hatalar yapıldı.” diye konuştu.

Yine de Trump, hayatını kurtaran Gizli Servis keskin nişancısını överek teşekkür etti:



“İşini yaptı. Dört saniyeden biraz kısa bir sürede her şey sona erdi ve onu çok uzak bir mesafeden tam isabetle vurdu. Bu açıdan biraz şanslıydık.”

İKİNCİ SUİKAST GİRİŞİMİ

Saldırıdan sadece iki ay sonra Trump, bu kez Florida’daki Trump National Golf Club’ta ikinci bir suikast girişiminden sağ kurtuldu.



Bu olayda da Gizli Servis, çitlerin arasından silah doğrultan bir adamı fark ederek ateş açmak zorunda kaldı.