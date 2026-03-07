Suikast planını peçeteye çizerek anlattı. Trump davasında karar

5 BİN DOLAR ÖDEME VE PEÇETEYE ÇİZİLEN PLAN

Savcılığa göre Merchant, operasyon için ABD’ye giderek suikastı gerçekleştirecek kişiler bulmaya çalıştı. Soruşturma kapsamında FBI ajanları kiralık katil gibi davranarak sanıkla temas kurdu.

Mahkeme kayıtlarına göre Merchant, New York’taki bir otel odasında planı bir peçete üzerine çizerek ajanlara anlattı ve suikast için 5 bin dolar avans ödeme yaptı.

Bir görüşmede ajanlara, “Belki birini öldürebilirsiniz… belki siyasi bir kişi.” dediği de mahkemeye sunulan kayıtlara yansıdı.

HEDEFTE TRUMP'IN YANI SIRA İKİ İSİM DAHA VARDI

Mahkeme belgelerine göre Merchant, potansiyel hedefler arasında Donald Trump’ın yanı sıra Joe Biden ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı Nikki Haley’in isimlerinin de geçtiğini söyledi. Savcılar ayrıca sanığın Trump’ın seçim mitinglerinin düzenlendiği yerleri internet üzerinden araştırdığını belirtti.

Duruşmada Merchant suikast planına katıldığını kabul etti ancak bunu baskı altında yaptığını söyledi. Sanık, İranlı görevlilerin ailesini tehdit ettiğini ve bu nedenle “başka seçeneği olmadığını” öne sürdü.

DAVA İRAN GERİLİMİNİN GÖLGESİNDE GÖRÜLDÜ

Dava, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde sonuçlandı. Yargıç Eric Komitee, duruşma sırasında “Bu dava oldukça ilginç bir dönemde görülüyor.” yorumunu yaptı.

ABD’li yetkililer ayrıca suikast planının arkasındaki İranlı bir kişinin yakın zamanda düzenlenen bir Amerikan askeri operasyonunda öldürüldüğünü ileri sürdü. Ancak söz konusu kişinin kimliği açıklanmadı.