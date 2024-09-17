Suikast şüphelisi Routh, İran'a çağrı yaparak Trump'ın öldürülmesini istemiş

Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin yankıları sürerken şüpheli Ryan Wesley Routh'un yazdığı kitapla ilgili ayrıntılar paylaşılmaya devam ediyor. Routh, kitabında, İran'a çağrı yaparak eski başkanın öldürülmesini istemiş. Ayrıca Trump'ı hem 2021 Kongre Binası isyanı hem de İran nükleer anlaşmasından çekilmesi nedeniyle bir “soytarı” olarak tanımlamış.

Suikast şüphelisi Routh, İran'a çağrı yaparak Trump'ın öldürülmesini istemiş

Eski Başkanı ve 2024 seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı ve yönelik yeni girişimine ilişkin detaylar açıklanmaya devam ediyor.

Trump'a, önceki gün Florida'daki golf sahasında suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Ryan Wesley Routh'un geçen yıl yazdığı kitapta, İran'a eski başkanı öldürme çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

Routh, kendi yayınladığı anlaşılan “Ukrayna'nın Kazanılamaz Savaşı” adlı kitabında Trump'ı hem 2021 Kongre Binası isyanı hem de İran nükleer anlaşmasından çekilmesi nedeniyle bir “soytarı” olarak tanımladı.

Daha önce bir kere Ukrayna'yı ziyaret eden ve ardından internette Kiev için savaşçı toplamaya çalıştığı belirlenen Routh'un, bir zamanlar Trump'a oy verdiği ancak daha sonra ona cephe aldığı belirtildi.

12 SAAT BEKLEMİŞ

Dün dosyalanan mahkeme belgelerine göre Routh, Florida'daki bir golf sahasının dışında yaklaşık 12 saat boyunca yiyecek ve bir tüfekle kamp kurdu.

Belgelerde şüphelinin, bir Gizli Servis ajanının saldırıyı engellemesinden ve ateş açmasından önce Trump'ı beklediği belirtildi.

Yetkililer Ryan Wesley Routh'un ateş etmediğini, Trump'ı hiç görüş alanına almadığını ve kendisini fark eden bir ajan tarafından vurulduktan sonra hızla uzaklaştığını söyledi.

KOMŞUSU KONUŞTU

58 yaşındaki Routh, federal ateşli silah suçlamalarıyla yüzleşmek üzere dün West Palm Beach'teki federal mahkemeye çıktı.

Öte yandan Routh'un Kaawa, Hawaii'deki bir komşusu, onun hakkında fazla bir şey bilmediğini söyledi. Loren Pelkey, Routh'un “karısının gerçekten iyi biri olduğunu” ve insanlar için minyatür evler inşa ettiğini  ifade etti.

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