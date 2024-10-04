Suikastın yaşandığı yerde miting! Elon Musk da katılacak
Eski ABD Başkanı ve seçimlerin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya eyaletine geri dönüyor. Saldırıya uğradığı alanda etkinlik düzenleyecek olan Trump'a en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk eşlik edecek. Musk, Trump'ın sosyal medya platformu X'te cumartesi günü Butler'a döneceğini belirten paylaşımına, “Desteklemek için orada olacağım!” ifadeleri ile yanıt verdi.
Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın bu hafta içinde Butler, Pensilvanya'da düzenleyeceği seçim mitingine katılacağını duyurdu.
Bu etkinlik, eski ABD başkanının Temmuz ayında suikast girişimine uğradığı kasabaya geri döndüğü anlamına geliyor.
Musk, Trump'ın sosyal medya platformu X'te cumartesi günü Butler'a döneceğini belirten bir paylaşımına yanıt vererek, “Desteklemek için orada olacağım!” ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Tesla'nın CEO'su ve X'in sahibi Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın 13 Temmuz'da Butler'da suikast girişimine uğramasının ardından resmen desteğini açıklamıştı.
5 Ekim'de gerçekleşecek miting, Trump'ın sağ kulağından yaralandığı ve bir miting katılımcısının öldüğü alanda yapılacak.
İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ ATLATTI
Suikast girişimini gerçekleştiren 20 yaşındaki Thomas Crooks, bir Gizli Servis keskin nişancısı tarafından vurularak öldürülmüştü.
Eylül ayında eski başkan, kendisini hedef alan bir başka girişimden daha kurtulmaya başardı. Eylül ayındaki girişimde silahlı bir kişi Florida'daki golf sahasında yaklaşık 12 saat boyunca fark edilmeden saklanmıştı.
Demokrat aday ve mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris, anketlerin kıran kırana bir başkanlık yarışı olacağını gösterdiği 5 Kasım'da Trump'ın karşısına çıkacak.
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