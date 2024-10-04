Suikastın yaşandığı yerde miting! Elon Musk da katılacak

TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ Tesla'nın CEO'su ve X'in sahibi Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın 13 Temmuz'da Butler'da suikast girişimine uğramasının ardından resmen desteğini açıklamıştı. 5 Ekim'de gerçekleşecek miting, Trump'ın sağ kulağından yaralandığı ve bir miting katılımcısının öldüğü alanda yapılacak.

İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ ATLATTI



Suikast girişimini gerçekleştiren 20 yaşındaki Thomas Crooks, bir Gizli Servis keskin nişancısı tarafından vurularak öldürülmüştü.



Eylül ayında eski başkan, kendisini hedef alan bir başka girişimden daha kurtulmaya başardı. Eylül ayındaki girişimde silahlı bir kişi Florida'daki golf sahasında yaklaşık 12 saat boyunca fark edilmeden saklanmıştı.



Demokrat aday ve mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris, anketlerin kıran kırana bir başkanlık yarışı olacağını gösterdiği 5 Kasım'da Trump'ın karşısına çıkacak.