Süleymaniye'de DAEŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kulaco nahiyesinde DAEŞ teröristleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.



Çatışmada güvenlik güçleri ve sivil olmak üzere 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.



Bu arada, DAEŞ unsurlarının bölgeye 3 havan topu attığı öğrenildi.



Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017'de DAEŞ'in elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.



DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

