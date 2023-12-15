Sullivan'ın İsrail temasları: Üst düzey hedeflere yönelin talimatı

Amerikalı Ulusal Güvenlik Danışmanı, Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde İsrailli Başbakandan Gazze'deki operasyonun yoğunluğunu düşürmesini ve daha çok üst düzey hedeflere yoğunlaşılmasını istedi.



Ayrıca Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da masaya yatırıldı. Sullivan bugün Batı Şeria'da Filistin Lideri Mahmud Abbas'la görüşecek.