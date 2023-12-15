Sullivan'ın İsrail temasları: Üst düzey hedeflere yönelin talimatı

Sullivan'ın İsrail temaslarına ilişkin Amerikalı bir yetkili açıklama yaptı. Amerikalı Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın temaslarında rehinelerin serbest bırakılması görüşüldü.
Açıklamaya göre, Sullivan Filistinli sivillerin korunmasına yönelik uyarı yaptı. Hamas üyeleriyle sivillerin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini aktardı. Sullivan'ın İsrail'deki temaslarında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyondaki ilk planlar sorunlu bulundu.
Amerikalı Ulusal Güvenlik Danışmanı, Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde İsrailli Başbakandan Gazze'deki operasyonun yoğunluğunu düşürmesini ve daha çok üst düzey hedeflere yoğunlaşılmasını istedi.
Ayrıca Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da masaya yatırıldı. Sullivan bugün Batı Şeria'da Filistin Lideri Mahmud Abbas'la görüşecek.
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