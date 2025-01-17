Sultanbeyli'de çekici üzerindeki kamyonun kasası üst geçide çarptı

Sultanbeyli'de çekici aracının üzerinde bulunan kamyonun kasası üst geçide çarptı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Sultanbeyli'de çekici üzerindeki kamyonun kasası üst geçide çarptı
Fotoğraf: Arşiv

Alınan bilgiye göre, üzerinde kamyon taşıyan bir çekici aracı Demokrasi Caddesi Sultanbeyli istikametinde ilerlediği sırada bir üst geçidin altından geçmek istedi.

Bu sırada kamyonun kasası üst geçide çarptı.

Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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