Sumi kentindeki Rus saldırılarında iki kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Sumi kentine yönelik Rus hava saldırılarında iki kişinin öldüğü, ikisi çocuk dört kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca Ukrayna Kava Kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan 23 İHA'dan 15'ini ve bir güdümlü hava füzesini imha ettikerini duyurdu.

Sumi kentindeki Rus saldırılarında iki kişi hayatını kaybetti

, 'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine gece boyunca hava saldırıları düzenledi.

Ülkenin acil servislerinin yaptıkları açıklamalara göre saldırılarında iki kişi hayatını kaybetti.

İtfaiyecilerin yıkılan bir binanın enkazını kaldırdığını gösteren bir paylaşımda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu dört kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sumi bölgesi Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattına yakın bir konumda yer alıyor.

Kiev güçleri, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik son saldırısını da buradan başlatmıştı.

Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri ise yaptığı açıklamada, gece boyunca Rusya tarafından fırlatılan 23 saldırı dronundan 15'ini ve bir güdümlü hava füzesini imha ettikerini bildirdi.

Hava kuvvetlerinin Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamaya göre, insansız hava araçlarından (İHA) ikisi ve diğer üç füze hedeflerine ulaşamadı.

Ülke genelindeki daha geniş çaplı saldırılar Moskova'nın uzun menzilli kabiliyetlerinin altını çizerken Ukrayna, muhtemelen zorlu geçecek bir kışa hazırlanıyor.

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