Sumud Filosu dünyayı ekrana kitledi: Canlı yayında 6 milyon izleyici!

Gazze’ye gıda ve ilaç taşımaya çalışan 40’tan fazla sivil gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, İsrail askerlerinin müdahalesine uğradı.

O anlar filodaki kameralar üzerinden canlı yayınla aktarılırken, Glasgow merkezli iki yazılımcı gemilerin durumunu anlık güncelledi.

Milyonlarca kişi siteyi takip etti, yalnızca iki günde 6 milyondan fazla ziyaretçi kaydedildi.

YENİ FİLO YOLA ÇIKTI

İsrail’in engellemesi sonucu Gazze’ye ulaşamayan filo, küresel ölçekte büyük ses getirdi.

On gün boyunca yürütülen kampanya, İsrail ablukasına karşı en görünür sivil direnişlerden biri oldu.

Aktivistlerin desteğiyle 11 gemiden oluşan yeni bir filo halihazırda Akdeniz’de yol alıyor.

KÜRESEL DAYANIŞMA VE SOKAK PROTESTOLARI

İsrail müdahalesi, Avrupa şehirlerinden Arjantin, Meksika ve Pakistan’a kadar uzanan protestolara yol açtı.

Kolombiya’dan Malezya’ya kadar birçok siyasetçi ve lider İsrail’i eleştirdi. İtalya’da sendikalar desteğe geçerek limanlarda eylemler düzenledi, 3 Ekim için genel grev çağrısı yaptı.

DİJİTAL ÇAĞIN FİLOSU

Kampanya, güçlü bir dijital stratejiyle desteklendi. Sosyal medya paylaşımları, canlı basın toplantıları, filolardan yapılan röportajlar ve gelişmiş gemi takip sistemleri sayesinde milyonlarca kişi anlık olarak gelişmeleri izledi.

Nelson Mandela’nın torunu ve iklim aktivisti Greta Thunberg de filoda yer alarak hareketin görünürlüğünü artırdı.

"BİR HAREKET YARATMAK"

Yıllardır süren Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan filo, kısa sürede küresel bir dayanışma ağına dönüştü.

Başvurulara 20 bin kişi yanıt verdi, İtalya’da beş günde 500 tondan fazla yardım toplandı. Her ülkenin kendi sözcüsüyle örgütlenmesi sayesinde hareket sahada da hızlı refleks gösterdi.

STÜDYODAN DİRENİŞE

Glasgow’daki yazılımcılar, Forensic Architecture araştırma grubuyla iş birliği yaparak gemileri takip eden özel sistemler kurdu.

Yedek cihazlar, Garmin ve cep telefonlarıyla desteklenen takip ağı, operasyon boyunca filoların durumunu canlı aktardı.