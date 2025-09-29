Gazze yolundaki Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
Gazze’ye doğru ilerleyen 44 gemilik Küresel Sumud Filosu, iki gün içinde yüksek riskli bölgeye giriş yapacak. Filo yolculuğuna devam ederken Türkiye, su almaya başlayan bir teknedeki aktivistlerin tahliyesine yardım etti.
Küresel Sumud Filosu (GSF), önümüzdeki iki gün içinde Gazze açıklarındaki yüksek riskli bölgeye girecek.
Filonun öncü gemileri Ohwayla ve All In, Gazze’ye 589 kilometre mesafede bulunuyor ve 3 ila 4 gün içinde Gazze sularına ulaşması bekleniyor.
TÜRKİYE'DEN FİLOYA YARDIM
Türkiye, Gazze'ye yolculuğu sırasında su almaya başlayan bir teknenin tahliyesine yardım etti.
"Johnny M" adlı tekne su alarak arızalandı. Teknenin yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.
44 GEMİYE ULAŞTI
Filodan yapılan açıklamada, “Filo şimdi 44 gemiden oluşuyor, yeni katılan iki tekneyle gücümüz arttı. İki gün içinde yüksek riskli bölgeye gireceğiz. Kararlılığımız tam, ancak bu noktada küresel dayanışma ve dikkat her zamankinden daha çok önem taşıyor” denildi.
GSF ayrıca, filoya katılmak üzere iki yeni teknenin yolda olduğunu, böylece toplam gemi sayısının 44’e yükseldiğini belirtti.
Filonun resmi takip sistemine göre gemilerin büyük bölümü şu anda Yunanistan’ın doğusundaki On İki Ada (Dodekanes) açıklarında güney yönünde ilerliyor.
📍 Live location of global sumud flotilla pic.twitter.com/uainkFB0yK— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 29, 2025
ARIZALAR NEDENİYLE KATILAMAYAN GEMİLER
Daha önce bildirildiği üzere, bazı gemiler yolculuğa devam edemedi. Bunlar arasında, Girit açıklarında büyük bir motor arızası yaşayan The Family Boat da bulunuyor.
İSRAİL SALDIRI HAZIRLIĞINDA MI?
İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail komandolarının varışına günler kalan filoyu "kontrol altına alma" girişiminde bulunacağını ileri sürdü.
Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, tatbikatın katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek için yapıldığı iddia edildi.
FİLOYA YÖNELİK SALDIRILAR
Filoya yönelik saldırılarda ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanılmış, bazı teknelerde küçük çaplı hasarlar meydana gelmişti. Bu saldırıların ardından İtalya, filodaki vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni bölgeye göndermişti.
"SUMUD" NE DEMEK?
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskıya karşı direnişi simgeleyen bir kavrama dönüştü.