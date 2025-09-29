Gazze yolundaki Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım

Küresel Sumud Filosu (GSF), önümüzdeki iki gün içinde Gazze açıklarındaki yüksek riskli bölgeye girecek.

Filonun öncü gemileri Ohwayla ve All In, Gazze’ye 589 kilometre mesafede bulunuyor ve 3 ila 4 gün içinde Gazze sularına ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN FİLOYA YARDIM

Türkiye, Gazze'ye yolculuğu sırasında su almaya başlayan bir teknenin tahliyesine yardım etti.

"Johnny M" adlı tekne su alarak arızalandı. Teknenin yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.

﻿44 GEMİYE ULAŞTI

Filodan yapılan açıklamada, “Filo şimdi 44 gemiden oluşuyor, yeni katılan iki tekneyle gücümüz arttı. İki gün içinde yüksek riskli bölgeye gireceğiz. Kararlılığımız tam, ancak bu noktada küresel dayanışma ve dikkat her zamankinden daha çok önem taşıyor” denildi.

GSF ayrıca, filoya katılmak üzere iki yeni teknenin yolda olduğunu, böylece toplam gemi sayısının 44’e yükseldiğini belirtti.



Filonun resmi takip sistemine göre gemilerin büyük bölümü şu anda Yunanistan’ın doğusundaki On İki Ada (Dodekanes) açıklarında güney yönünde ilerliyor.