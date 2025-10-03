Sumud Filosu neyi başardı?

Küresel Sumud Filosu’nun Ağustos sonunda başlattığı, amacı İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasını kırmak ve insani yardım sağlamak olan sivil girişim 1 Ekim gecesi başlayıp 2 Ekim geç saatlere kadar süren İsrail askeri operasyonu ile son buldu.

KAYBEDEN İSRAİL OLDU

Herkesin üzerinde uzlaştığı en önemli nokta, bu süreçte kazananın 43 küçük tekneden oluşan ve 57 ülkeden yaklaşık 500 aktivistin yer aldığı Sumud Filosu, kaybedenin ise İsrail olduğu.

Sumud Filosu, birçok farklı organizasyonun bir araya gelmesiyle oluşan ve tarihteki en büyük sivil aktivizm örneklerinden biri olarak görülüyor.

İsrail’in insanlığı ve uluslararası hukuku tamamen ihlal edecek şekilde yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü ve 60.000’den fazla sivilin ölümüne neden olduğu askeri operasyonlarına dikkati bir kez daha çeken Sumud Filosu, yeni bir siyasi aktivizm örneğini de dünya gündemine getirerek büyük bir başarıyı kaydetti.

Daha küçük ve hızlı gemilerle yola çıkan ve sosyal medyadan tüm süreci kamuoyuyla birlikte yürüten Sumud Filosu, birçok yeni girişime de ilham verdi. 10 gemiden oluşan yeni filonun da yakında İtalya’dan yola çıkacağına ilişkin haberler basında yer aldı.

GAZZE’YE ABLUKA ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail, Gazze’ye deniz ablukasını 17 senedir uyguluyor. Geçmişte Mavi Marmara gibi birçok sivil girişim ablukayı protesto etmek ve insani yardım götürmek için yola çıkmış ve İsrail ordusu tarafından engellenmişlerdi.

Sumud Filosu, bu girişimiyle Gazze ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu -Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tavsiye kararında belirttiği gibi- İsrail’in Gazze’yi işgal planının temel parçalarından biri olduğunu yeniden küresel gündeme taşımış oldu.

İsrail’in 1994 tarihli Denizlerde Silahlı Çatışmalara Uygulanabilir Hukuk Kuralları’nı içeren San Remo Manuel’ini açık şekilde ihlali de bu olayla ortaya çıktı. San Remo kurallarına göre insani yardım taşıyan deniz araçları engellenemiyor.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkenin Sumud Filosu’na düzenlenen operasyonu yargıya taşımaları, İsrail’in uluslararası hukuk tanımaz tavrının gündemde tutulması ve sorumlularının yargı önünde ifşa edilmesi açısından da dikkat çekici bir gelişme olacağı öngörülüyor.

