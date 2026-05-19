Sumud Filosu yoluna devam ediyor

Gazze 'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, İsrail müdahalesine rağmen yoluna devam ediyor. Filonun gemi takip sistemine göre en az 10 gemi Gazze'ye doğru ilerlerken en önde yer alan Akka isimli gemi Gazze'den yaklaşık 180 km uzaklıkta ilerliyor.

Filo, önceki stratejisini değiştirerek, gemilerin birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol almasını sağlamış, bu durumun İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığı ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye giden Global Sumud insani yardım filosundan 60'a yakın gemiye el koyduğu, yaklaşık 300 aktivistin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İSRAİL ORDUSUNUN MÜDAHALELERİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na ilk müdahale 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta gelmişti. Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoymuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenleyerek aktivistleri alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na da benzer bir saldırıda bulunmuştu.