Sumud Filosu’na saldırı: Tunus'ta bir kişi gözaltına alındı

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.



Tunus'taki özel radyo Mosaique FM’in haberine göre, 9 Eylül’de başkent Tunus’un kuzeyindeki Sidi Bousaid Limanı’nda Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıyla ilgili aranan yabancı uyruklu bir şüpheli, terör suçları ve ülke güvenliğini hedef alan saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında yakalandı.



Şüphelinin kimliği, uyruğu ya da gözaltı tarihi hakkında bilgi verilmedi.



İKİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine 8 Eylül’de Tunus'taki limanda drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Ertesi gece düzenlenen 2'nci saldırının ardından 9 Eylül’de soruşturma başlatan Tunus İçişleri Bakanlığı da Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının "planlı bir şekilde yapıldığını tespit ettiklerini" açıklamıştı.



Küresel Sumud Filosu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye doğru yol alan yaklaşık 50 gemiden 9'unun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını, saldırılarda 12 patlamanın meydana geldiğini bildirmişti. Açıklamada, saldırıların zamanı ve sorumlularına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail sessizliğini koruyor.

