Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti: İsrail'de cinsel saldırı ve şiddete maruz kaldık
25.05.2026 11:29
Son Güncelleme: 25.05.2026 11:30
Ülkesine dönen filonun Fransız aktivistlerinden Merle, İrailli askerlerin 4 gün boyunca aktivistlere uyguladığı şiddetin ayrıntılarını anlattı.
Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden Laetitia Merle, İsrail tarafından alıkonulmalarının ardından yaşananları anlattı. İsrail'in aktivistlere cinsel saldırı dahil şiddet ve işkenceye maruz bıraktığını söyledi.
İsraillilerin kendisine "Hamas için çalışıp çalışmadığını" sorduklarını belirten Merle, İsraillilerin kadın ve erkek aktivistleri farklı gruplara ayırdığını ifade etti. “Aşağılanmalara maruz kaldık, tedaviden, sudan, gıdadan yoksun bırakıldık. Arka arkaya bağlı bir şekilde dört ayak üzerinde yürütmek ve hapishanede tur attırmak için bizi gece uyandırıyorlardı.” diye konuştu.
Aktivist Merle, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir 'in dünya çapında tepki toplayan kötü muamele ve yayınladığı videolarla ilgili "Bizleri dövdüler. Ben-Gvir'in önünde bizlerden 'Yaşasın İsrail.' diye bağırmamızı istediler, reddettik. 'Özgür Filistin.' dedim, bir tokat yedim." ifadelerini kullandı.
İsraillilerin hapishaneye çevrilen gemideyken her 6 saatte bir 160 kişi için yalnızca 20 su şişesi verdiklerini dile getiren Merle, su şişelerinin üzerlerine atıldığını, bir aktivistin bu yüzden bayılma tehlikesi geçirdiğini vurguladı.
Merle, İsraillilerin aktivistleri plastik mermi atmak ve elektroşok cihazı kullanmakla tehdit ederek konteynerlere girmeye zorladığını anlatarak, Aşdod Limanı'na geldiklerinde ifade verdiklerini söyleyen aktivist Merle, aktivistlerin hangi pasaporta sahip olduklarına bakıldığını "İki Türk adamı aldılar, dövüldüklerini ve çığlık attıklarını duydum. Çok korktum, ardından sıra bana geldi ve ifade vermeye geçtim. Benim pasaportum benden 3 kişi ötedeki arkadaşımdaydı." dedi.
Laetitia Merle, Fransa'nın güneyinden olduğunu belirterek, İsraillilerin ten rengi nedeniyle kendisinin Cezayirli olduğunu sandıklarını, bu nedenle dışlandığını söyledi.
Ellerinin arkadan sıkı şekilde kelepçelendiğini anlatan Merle, "Çok ağrım vardı, plastik kelepçeyi çok sert sıktılar. 'Yardım.' diye bağırınca, 2 İsrailli asker gelip kelepçeyi daha fazla sıktı. Arkadaşlarım çığlık attı çünkü bilincimi kaybetmek üzereydim. Bir doktor geldi ancak manipülasyon olduğunu anladım çünkü beni videoya çekiyorlardı. Doktor birdenbire nazikleşti ve plastik kelepçemi kesip başka bir tane taktı." diye konuştu.
Kendilerine sürekli İsrail ulusal marşının dinletildiğini, klimanın son ayarda çalıştırıldığını kaydeden Merle, "Bizlerden bazılarını alarak dövmeye götürdüler. Bağırdıklarını duyabiliyorduk." ifadelerini kullandı.
SUMUD KONVOYU LİBYA'DA GÖZALTINA ALINDI
Mağrib Sumud Heyeti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki hükümetin Sirte girişindeki kontrol noktasında konvoydan gözaltına alınanlar hakkında bilgi verildi.
Konvoyun öncü grubunda bulunan 10 kişinin Sirte girişindeki kontrol noktasında gözaltına alındığı kaydedildi. İspanyalı, Uruguaylı, Portekizli, Polonyalı, Tunuslu ve ABD’li birer, Arjantin ve İtalyalı 2’şer aktivistin gözaltında olduğu aktarıldı.
Heyetten gün içinde yapılan açıklamada da konvoydaki diğer aktivistlerin öncü gruptaki aktivistlerden haber alamadığı ve kontrol noktasına gitmeme kararı alarak Sirte yakınlarında beklediği belirtilmişti.
Libya’nın doğusundaki yönetimden 19 Mayıs’ta yapılan açıklamada, yalnız konvoydaki Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti.
Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 200 aktivist yer alıyor.