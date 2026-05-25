Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti: İsrail'de cinsel saldırı ve şiddete maruz kaldık

Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden Laetitia Merle, İsrail tarafından alıkonulmalarının ardından yaşananları anlattı. İsrail'in aktivistlere cinsel saldırı dahil şiddet ve işkenceye maruz bıraktığını söyledi.

İsraillilerin kendisine "Hamas için çalışıp çalışmadığını" sorduklarını belirten Merle, İsraillilerin kadın ve erkek aktivistleri farklı gruplara ayırdığını ifade etti. “Aşağılanmalara maruz kaldık, tedaviden, sudan, gıdadan yoksun bırakıldık. Arka arkaya bağlı bir şekilde dört ayak üzerinde yürütmek ve hapishanede tur attırmak için bizi gece uyandırıyorlardı.” diye konuştu.

Aktivist Merle, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir 'in dünya çapında tepki toplayan kötü muamele ve yayınladığı videolarla ilgili "Bizleri dövdüler. Ben-Gvir'in önünde bizlerden 'Yaşasın İsrail.' diye bağırmamızı istediler, reddettik. 'Özgür Filistin.' dedim, bir tokat yedim." ifadelerini kullandı.