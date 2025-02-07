"Süper baba"dan taciz itirafı: 10'u kendi çocuğu olmak üzere 12 çocuğu yıllarca istismar etti

Almanya'da 12 çocuğunu tek başına büyütmesiyle ünlenen bir baba, 10 çocuğuna ve çocuklarının 2 arkadaşına 20 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.



Alman medyası, "süper baba" lakabıyla tanınan Steffen H.'nin 12 çocuğundan 10'una ve çocukların iki küçük arkadaşına 20 yıldan fazla süredir cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi.



Saksonya eyaletinin Leipzig kentinde yaşayan 64 yaşındaki sanık, yıllar süren istismarı kabul ettikten sonra mahkemeye verdiği ifadede, "Kendi çocuklarıma ve iki arkadaşına yönelik bu iğrenç eylemlerden utanıyorum" dedi.



Steffen H., 2006 yılında 8 çocuğunun annesi tarafından terk edildikten sonra çocuklarını tek başına büyütmeye başladı.

"BENİ AFFETMELERİNİ İSTİYORUM"



Medyada sık sık yer alan adam, Almanca'da "baba" ve "pamuk prenses" kelimelerinin birleşimi olan "Papawittchen" lakabıyla anılmaya başlandı.



O zamanlar 46 yaşında olan bekar "süper baba", o zamanlar 25 yaşında olan Mandy K. ile tanıştı ve çiftin beş çocuğu oldu ancak daha sonra ayrıldılar.



Almanya merkezli RTL'nin haberine göre, Steffen H. kameraların arkasında çocuklarına cinsel tacizde bulunuyordu.



Savcı, Steffen H.'nin 2001-2022 yılları arasında 10'u kendi çocuğu olmak üzere 12 çocuğa istismarda bulunduğunu iddia etti.



Bild gazetesinin haberine göre Steffen H. mahkemede, "Çocuklarımın beni affetmesi için terapiye gitmek istiyorum. Çocuklarımı hala çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



Steffen H., işlediği iğrenç suçlardan dolayı on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.