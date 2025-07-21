Süper böcekler 2050'ye kadar milyonları öldürebilir: Sessiz tehdit ekonomiyi de vuracak

Araştırmalara göre "süper böcekler", 2050 yılına kadar milyonlarca insanın ölümüne yol açabilir ve küresel ekonomiye yaklaşık 2 trilyon dolara mal olabilir.

The Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere hükümeti tarafından finanse edilen bir çalışma, ortak bir eylem olmadan, antimikrobiyal direnç (AMR) oranlarının yükselişinin, önümüzdeki çeyrek yüzyılda, küresel olarak yıllık 1.7 milyon dolar gayrısafi yurt içi hasıla (GSYH) kaybına yol açacağını gösteriyor.

YÜZDE 60 ARTMASI BEKLENİYOR

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'ne (IHME) göre, AMR'den kaynaklanan ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 60 oranında artması bekleniyor. Sadece ABD'de 1,34 milyon ve İngiltere'de 184 bin kişinin her yıl antibiyotiklere dirençli böcekler nedeniyle öleceği tahmin edilirken, ilaca dirençli bakteriler nedeniyle ciddi şekilde hastalananların sayısının da artması bekleniyor.

HASTANE YATIŞLARINI UZATIYOR

Süper böcekler hastaneye yatış sayısını arttırırken, daha uzun ve daha yoğun hastane yatışlarına, daha maliyetli ikinci basamak tedavilere ve daha karmaşık bakıma yol açıyor. Bu da dirençli enfeksiyonların tedavisinin antibiyotiklerin etkili olduğu enfeksiyonlara kıyasla yaklaşık iki kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELER ETKİLENECEK?

Çalışma, AMR tedavisinin küresel sağlık maliyetlerinin yılda 176 milyar doların biraz altında artabileceğini, Birleşik Krallık'ta 900 milyon dolardan 3,7 milyar dolara, ABD'de ise 15,5 milyar dolardan 57 milyar doların biraz altına yükseleceğini tahmin ediyor.

Center for Global Development adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırma, ABD, İngitere ve AB ekonomilerinin en çok etkilenenler arasında yer alacağını ortaya koyarken, son dönemde yapılan büyük yardım kesintilerinin kendi kendini yok ettiği suçlamalarına yol açtı.

"EN BAŞARILI ÜLKELER BİLE RİSK ALTINDA"

Araştırmanın başyazarı ve Küresel Kalkınma Merkezi'nde politika uzmanı olan Anthony McDonnell, AMR oranlarını kontrol altında tutma konusunda başarılı olan ülkelerin bile rehavete kapılmayı göze alamayacağını söyledi. McDonnell, AMR programları yardım kesintilerinden korunmadığı sürece, dünya genelinde direnç oranlarının muhtemelen en kötü etkilenen ülkelere paralel bir oranda artacağını belirtti.

McDonnell, şunları ekledi: "Bu durum, G7 ülkeleri de dâhil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın daha ölmesine yol açacaktır. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisine şimdi yatırım yapmak hayat kurtaracak ve uzun vadede milyarlarca dolarlık ekonomik getiri sağlayacaktır."

İŞ GÜCÜ AZALACAK

Araştırma, 122 ülke için antibiyotik direncinin ekonomik ve sağlık yükünü hesaplamış ve bu en kötümser senaryoda, 2050 yılına kadar Çin'de GSYİH kayıplarının yılda 722 milyar doların biraz altına, ABD'de 295,7 milyar dolara, AB'de 187 milyar dolara, Japonya'da 65,7 milyar dolara ve İngiltere'de 58,6 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmaya göre daha yüksek dirençli böcek oranları da İngiltere, AB ve ABD'deki iş gücünü sırasıyla yüzde 0,8, yüzde 0,6 ve yüzde 0,4 oranında azaltacak.

Ancak ülkeler süper böceklerle mücadeleye daha fazla yatırım yaparsa, yani yeni antibiyotiklere erişimi ve bu enfeksiyonların yüksek kalitede tedavisini arttırırsa, 2050 yılına kadar ABD ekonomisi yılda 156,2 milyar dolar, İngiltere ise 12 milyar dolar büyüyecek.

