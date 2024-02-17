Super Bowl geçit törenindeki saldırıda 2 çocuk suçlu bulundu

Kansas City'deki Super Bowl geçit töreninde gerçekleştirilen ve 1 kişinin ölümü ile 22 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıda 2 çocuk suçlu bulundu.



Mahkemeden yapılan açıklamada, her ikisi de 18 yaşın altındaki iki şüphelinin silahlı olduğu ve tutuklamaya direndiği belirtildi.



Polis daha önce saldırının bir tartışma sonucunda gerçekleştiğini ve terörizmle bağlantısı olmadığını söylemişti.



Saldırının ardından gözaltına alınan üçüncü kişi serbest bırakıldı.



Jackson County Aile Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, "Kansas Şehri Polis Departmanının soruşturması devam ettikçe ek suçlamaların beklendiği" belirtildi.



Çocuk şüphelilerin isimleri açıklanmadı. Çocuk davaları Missouri yasalarına göre gizli tutuluyor ve duruşmalar kamuya açık değil.



Perşembe günü Kansas Şehri Polis Şefi Stacey Graves, yaralı kurbanların yaşlarının sekiz ile 47 arasında değiştiğini ve en az yarısının 16 yaşın altında olduğunu söyledi.



Ölen kurbanın kimliği yerel DJ olan 43 yaşındaki Lisa Lopez-Galvan olarak belirlendi.

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı Haberi Görüntüle