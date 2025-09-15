Süper yaşlı ülke: Evlerin yüzde 40’ında tek kişi yaşıyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 2024'teki veriler, evlerin yaklaşık yüzde 40'ında tek kişinin ikamet ettiğini gösteriyor.



The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore İstatistik Kurumunun yıllık nüfus verilerinden geçen yıl başkentteki evlerde ikamet edenlerin sayısına ilişkin rapor hazırlandı.



Raporda yaklaşık 1 milyon 660 bin konutta tek kişinin ikamet ettiği yani evlerin yaklaşık yüzde 40'ında insanların yalnız yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Tek kişinin ikamet ettiği evlerin sayısı, 2023'te 1 milyon 630 bindi.



Öte yandan, Seul'deki evlerin yüzde 26,2'sinde iki kişinin yaşadığı, yüzde 12,3'ünde dört kişinin ikamet ettiği belirlendi.



Raporda, "süper yaşlı" ülke haline gelen Güney Kore'nin başkentinde en az bir 65 yaş ve üzeri kişinin kaldığı evlerin yüzde 30'u aştığına işaret edildi.



Evlilik oranlarının da incelendiği raporda Seul'de 2023'te 36 bin 324 evliliğin kayıtlara geçtiği, 2024'te bu sayının 42 bin 471'e ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artış gösterdiği belirtildi.

