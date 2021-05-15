Süpermarkette kavga çıktı: Kadınlardan biri diğerine 5 kiloluk kıymayla saldırdı

Cleveland bölgesinde yer alan Euclid yolu üzerindeki dünyaca ünlü süpermarket zinciri devi Walmart'ta meydana gelen olay şaşkınlık yarattı.

11 Mayıs'ta süpermarkete alışveriş için gelen iki kadının arasında çıkan tartışma kısa sürede hiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavgada, 25 yaşındaki kadın, bir diğer kadının suratına 5 kilgoram ağırlığındaki kıyma paketiyle vurdu.

Kavgada, saldırıya uğrayan kadının, 25 yaşındaki zanlı hakkında mahkeme aracılığıyla geçici uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenildi. Saldırganın kızı, olay sonrası başka bir ailenin gözetimine verildi.

SALDIRGANIN KIZI GEÇİCİ OLARAK BAŞKA BİR AİLEDE

Güney Euclid Polis Teşkilatı'ndan ekiplerin açıklamasına göre mağdur kadın, olaydan önce 25 yaşındaki zanlı hakkında mahkeme aracılığıyla geçici uzaklaştırma kararı çıkartmış. Markette karşı karşıya geldiklerindeise zanlı, diğer kadını ve yanındaki 7 yaşındaki kızını dövmekle tehdit etti.

Bunun üzerine polis, 25 yaşındaki kadını gözaltına aldı. Daha sonra zanlı hakkında başka nedenlerle gözaltı kararları bulunduğu da ortaya çıktı.



Saldırganın 5 yaşındaki kızı da geçici olarak yetkililer tarafından başka bir ailenin gözetimine verildi.