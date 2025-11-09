Şüpheli drone'lar: İngiltere Belçika'ya savunma desteği verecek

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, havalimanlarında şüpheli drone'ların görüldüğü Belçika’ya askeri personel ve ekipman göndereceklerini açıkladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye açıklama yapan Knighton, ülkedeki bazı havalimanları üzerinde şüpheli drone hareketliliği karşısında Belçika makamlarının yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Knighton, bu talep karşısında askeri personel ve ekipman desteği sağlayacaklarını belirterek, “Biz de Belçika makamları da drone'ların kaynağını henüz bilmiyoruz. Ancak ekipman ve kapasite desteğini sunacağız.” dedi.

7 Kasım'da Almanya, dün ise Fransa Belçika’ya drone'lara karşı savunma desteği vereceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini drone'lar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı. 25 Ekim'de ise en az 4 drone'un Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 drone faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 drone gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez drone görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri drone'lar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli drone'ların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.