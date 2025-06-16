Şüpheli İHA, ABD'nin Erbil konsolosluğu yakınında düşürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi’in Erbil kentinde, ABD konsolosluk yerleşkesi yakınlarına şüpheli bir insansız hava aracı İHA’nın düşürülmesi sonucu patlama meydana geldi.

AA'nın "Rudaw" internet sitesinden aktardığına göre İHA Erbil’in kuzeydoğusunda, yeni ABD konsolosluk yerleşkesine yakın bir noktaya düştü.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VURDU

İHA'nın Konsolosluğun hava savunma sistemi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Bölgedeki güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

Olayla ilgili yetkililer ve Erbil’deki ABD başkonsolosluğu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki diğer yerel basın organlarında, söz konusu olayın herhangi bir can kaybına yol açmadığı iddia edildi.

