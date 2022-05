Sürdürülebilirlik ana gündem

IBM’in her yıl yaptığı Own Your Impact çalışması, 60’ı Türkiye’den olmak üzere dünya çapında 3 binden fazla CEO’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 51’i önümüzdeki iki ila üç yıl içinde karşılaşacakları en büyük zorluklardan birinin sürdürülebilirlik olacağının altını çiziyor. Bu bağlamda CEO'ların yüzde 95'i, sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamada en azından pilot aşamada olduklarını bildirirken yüzde 23’ü ise tüm kuruluşlarında uygulamaya aldıklarını belirtti.

YÖNETİCİLER SORUMLULUK ALMALI



Araştırmaya göre CEO'lar, sürdürülebilirliğin gündemlerinde daha üst sıralara tırmandığını ve bunun iş performansını artırmaya yardımcı olabileceğine inandıklarını söylüyor. Katılımcıların yüzde 60'ı, iş dünyasının çevre ve faaliyet gösterdikleri topluluklar üzerindeki etkileri konusunda yöneticilerin sorumluluk alması gerektiği konusunda hemfikir.



CEO'ların yüzde 55’i, sürdürülebilirlik yatırımlarının iş büyümesini hızlandıracağı düşünüyor. Yüzde 47'si sürdürülebilirlik stratejilerini uygulayacak insanlara ve kabiliyete sahip olduklarına inanıyor. CEO'ların yüzde 34’ü ise sürdürülebilirlik stratejilerini tamamladıklarını bildiriyor.



Ankete katılanların yaklaşık yüzde 65'i, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın önündeki en büyük zorluk olarak belirsiz yatırım getirisi ve ekonomik çıkarları gösteriyor. Bu oranı yüzde 38’le verilerden elde edilen kavrayış eksikliği ve düzenleyici engeller takip ediyor.



TÜRKİYE’DEKİ TABLO



Ankete Türkiye’den katılan CEO'ların yüzde 55’i, siber risk (yüzde 50), piyasa değişimleri (yüzde 48), regülasyonlar (yüzde 43), tedarik zinciri kesintileri (yüzde 43) ve teknoloji altyapısının (yüzde 40) ötesinde; sürdürülebilirliği önümüzdeki iki ila üç yıl içinde karşılaşacakları en büyük zorluklardan biri olarak gösteriyor.



Katılımcıların yüzde 33'ü, firmalarında sürdürülebilirliği uygulamanın önündeki teknolojik engelleri de vurguluyor. CEO'lar yüzde 65’le en büyük baskıyı yönetim kurulu üyelerinden, ardından yüzde 57’yle yatırımcılardan, yüzde 52’yle ekosistem ortaklarından, yüzde 45’le hükümetten ve yüzde 37’le düzenleyicilerden aldıklarını ifade ediyor.