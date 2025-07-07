Surinam'da ilk kez bir kadın devlet başkanı seçildi

Güney Amerika ülkesi Surinam’da parlamento, Jennifer Simons’ın devlet başkanı seçilmesine onay verdi. Aynı zamanda hekim olan Simons, böylece ülkenin ilk kadın devlet başkanı seçildi.



Surinam’da 25 Mayıs’ta yapılan parlamento seçiminde Simons’ın muhalefetteki Ulusal Demokratik Parti'si 18, mevcut Devlet Başkanı Chan Santokhi’nin İlerici Reform Partisi 17 sandalye kazanmıştı. Geri kalan partiler ise 16 sandalyeyi bölüşmüştü.



Surinam’da devlet başkanı doğrudan halk tarafından değil, genel seçimin ardından Ulusal Meclis üyelerinin oylarıyla seçiliyor. Bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin oyunu alması gerekiyor.



“OMUZLARIMIZA YÜKLENEN SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM”



71 yaşındaki Simons, parlamentoda yapılan seçimin ardından yaptığı kısa konuşmada, “Bu makama hizmet etmek için geldim; bilgimi, gücümü ve iç görümü varlıklarımızı tüm halkımıza sunmak için kullanacağım” dedi.



Gençlere ve hayatta henüz en iyi fırsatlara sahip olamayanlara özel dikkat göstereceğini söyleyen Simons, “Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayım; benim için bu sorumluluk bu makama gelecek ilk kadın olma gerçeğiyle de birlikte geliyor… Çok fazla söz etmeme gerek yok. Teşekkür ederim; işe koyulacağız” diye konuştu.



Mevcut Devlet Başkanı ve Simons’ın seçimdeki rakibi Chan Santokh, yoksullar ve diğer kırılgan grupları korumaya yönelik yeterince adım atmamakla eleştiriliyordu.



Santokhi de Simons’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederek milletvekillerine eksikliklerinin sorumluluğunu aldığını ve kendisini bu bağlılığı ile hatırlayacaklarını umduğunu söyledi. Artık milletvekili olarak göreve devam edecek olan Devlet Başkanı, ülkesine hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

