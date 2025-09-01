Suriye, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını gerçekleştirdi

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ve ABD’nin yaptırımları kaldırmasının ardından ekonomi yeniden canlanmaya başladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı’ndan gerçekleştirdi.



Suriye Enerji Bakanlığı’nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı olan Riyad el-Joubasi, 600 bin varil ham petrolün yapılan anlaşma kapsamında B Serve Energy adlı şirkete satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye'deki birkaç sahadan çıkarıldığını söyledi ancak hangileri olduğunu belirtmedi.



Suriye, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç etmişti.