Suriye açıklarında göçmen teknesinin batması sonucunda ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

Lübnanlı kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu 71 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye açıklarında göçmen teknesinin batması sonucunda ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

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Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 71 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 20 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Bakan, kurtarılanların 12'sinin Suriye, 5'inin Lübnan ve 3'ünün de Filistinli olduğunu söyledi.

Suriye açıklarında göçmen teknesinin batması sonucunda ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - 1

Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yol çıkan bir teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Esed rejimine yakın haber siteleri de Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan bir teknenin Suriye'nin batısında yer alan Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battığını, olayda 34 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

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