Suriye ateşkes anlaşması askıda: SDG şartlara itiraz etti DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktı
20.01.2026 00:05
Son Güncelleme: 20.01.2026 04:47
Suriye ile YPG/SDG arasında imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından gözler Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile YPG/SDG lideri Mazlum Abdi arasındaki görüşmeye çevrilmişti. Ancak görüşmenin iyi geçmediği duyuruldu. Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi kentindeki hapishaneden DAEŞ'li teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu açıkladı. Suriye basınında Abdi'nin anlaşmayı imzalamadığı ve şartları da değiştirmeye çalıştığına ilişkin haberler çıktı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile YPG/SDG lideri Mazlum Abdi arasındaki dünkü görüşmeden bir sonuç çıkmadığı duyuruldu. Şara, anlaşmayı imzalamıştı ancak Abdi hava şartları nedeniyle pazartesi günü Şara ile görüşeceğini açıklamıştı.
Suriye hükümetine yakın kaynakların Suriye basınına verdiği bilgiye göre, Abdi, anlaşmanın şartlarını değiştirmeye de çalıştı. Toplantı sırasında SDF liderleri arasında belirgin fikir ayrılıkları ortaya çıktığını ve ne istediklerine dair net bir vizyonlarının olmadığını da Suriye basınında haber olarak yer aldı.
ANLAŞMAYI ONAYLAMADI
Reuters'ın haberine göre görüşmenin olumlu olmadığı, Şam yönetiminin Kürtlerden "her şeyi teslim etmesini" istediği belirtildi. Abdi'nin anlaşmanın şartlarından memnun olmadığı, konuyu diğer komutanlarla görüşmek için süre talep ettiği kaydedildi.
Ayrıca YPG/SDG'nin Suriye ordusuna bireyler yerine birlikler halinde entegrasyonuna yönelik önerisini yinelediği aktarıldı. Suriye medyası da görüşmeden anlaşmanın onaylanmasına yönelik bir sonuç çıkmadığını duyurdu.
Demokratik Birlik Partisi (PYD) eş başkanlığı üyesi ve Şam'daki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) müzakere heyeti üyesi Fawza Youssef, SDF komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed al-Sharaa'yı bir araya getiren görüşmenin olumlu geçmediğini açıkladı.
Abdi-Şara görüşmesinden sonuç çıkmamasının ardından farklı noktalardan çatışma haberleri gelmeye başladı.
SURİYE ORDUSU HASEKE'YE GİRİYOR
Suriye ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurları, YPG/SDG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi.
Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.
Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.
YPG'LİLERİN SERBEST BIRAKTIĞI DAEŞ'LİLERİ ORDU YAKALADI
Suriye İçişleri Bakanlığı, art arda yaptığı açıklamalarda, ilk olarak terör örgütü YPG/SDG'nin DAEŞ'li teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu belirtti.
Bakanlık ardından, "Şeddadi'deki hapishaneden 120 DAEŞ'li teröristin kaçmasının ardından, Suriye ordusu birlikleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiğini" aktardı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ordu ve İçişleri Bakanlığı birlikleri Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttü. Operasyonda 81 DAEŞ'li terörist yakalandı. Geriye kalan DAEŞ’lilerin ise aranmasına devam ediliyor."
Suriye ordusu dün akşam saatlerinde, terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktığını duyurmuştu.
“CEZAEVLERİNİN YÖNETİMİNİ DEVRALMAYA HAZIRIZ”
Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu cezaevlerine ilişkin, "cezaevlerinin yönetimini ve güvenliğini uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda devralmaya tam olarak hazır olduğunu" bildirdi.
"Şeddadi Cezaevi'nde yaşanan kaçış olayları ciddi bir tehlike arz etmektedir" uyarısında bulunan Suriye İçişleri Bakanlığı, "bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması için ABD tarafı ile doğrudan koordinasyon sağlamaya hazır olduğunu" kaydetti.
Suriye İçişleri Bakanlığı, "cezaevlerinin çevresinin güvenliğini sağlamak ve iç yönetimini denetlemek" amacıyla özel bir kuvvetin bulunduğu bilgisini vererek, "yüksek güvenlik önlemleriyle mahkumlar üzerindeki denetimin artırılacağını, kaçma ve sızma girişimlerinin önleneceğini" bildirdi.
Suriye ordusu bölgede güvenlik önlemlerini artırdı
Suriye devletinin, ülkede "kalıcı güvenlik ve istikrar" sağlanması adına "devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasının garantisi" olduğunu ifade eden Suriye İçişleri Bakanlığı, "terörizmin her türlü bahaneyle geri dönmesini engellemek için uluslararası işbirliğinin devam edeceği" mesajını verdi.
Suriye ordusu, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün bunu reddettiğini açıklamıştı.
YPG HAPİSHANEYİ DEVRETMEDİ, ÇATIŞMA SÜRÜYOR
Suriye’nin Rakka ilinde bazı DAEŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi’ni devretmek istemeyen YPG/SDG’li teröristler Suriye ordusuyla çatışıyor. Hapishane, Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.
AA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ordu güçleri gündüz saatlerinde devralmak üzere hapishane çevresine ulaştıklarında YPG/SDG’li terörsitler tarafından ateş açıldı. Ordu yetkililerinin devir işleminin yapılması talebine olumlu yanıt vermeyen örgüt mensuplarıyla zaman zaman şiddetlenen çatışmalar akşam saatlerinde aralıklarla devam etti.
Çatışmalar sürerken, 30 kadar YPG/SDG'li ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi.
Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300’ü bulduğu bildiriliyor. Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DAEŞ'li teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor. Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.
Rakka’daki yerel kaynaklar terör örgütü YPG/SDG'nin birçok kişiyi gerekçe göstermeden DAEŞ'li olmakla suçlayarak alıkoyduğunu belirtiyor.
Ordu birlikleri, hapishaneyi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.