Suriye ateşkes anlaşması askıda: SDG şartlara itiraz etti DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile YPG/SDG lideri Mazlum Abdi arasındaki dünkü görüşmeden bir sonuç çıkmadığı duyuruldu. Şara, anlaşmayı imzalamıştı ancak Abdi hava şartları nedeniyle pazartesi günü Şara ile görüşeceğini açıklamıştı.

Suriye hükümetine yakın kaynakların Suriye basınına verdiği bilgiye göre, Abdi, anlaşmanın şartlarını değiştirmeye de çalıştı. Toplantı sırasında SDF liderleri arasında belirgin fikir ayrılıkları ortaya çıktığını ve ne istediklerine dair net bir vizyonlarının olmadığını da Suriye basınında haber olarak yer aldı.

ANLAŞMAYI ONAYLAMADI

Reuters'ın haberine göre görüşmenin olumlu olmadığı, Şam yönetiminin Kürtlerden "her şeyi teslim etmesini" istediği belirtildi. Abdi'nin anlaşmanın şartlarından memnun olmadığı, konuyu diğer komutanlarla görüşmek için süre talep ettiği kaydedildi.

Ayrıca YPG/SDG'nin Suriye ordusuna bireyler yerine birlikler halinde entegrasyonuna yönelik önerisini yinelediği aktarıldı. Suriye medyası da görüşmeden anlaşmanın onaylanmasına yönelik bir sonuç çıkmadığını duyurdu.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) eş başkanlığı üyesi ve Şam'daki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) müzakere heyeti üyesi Fawza Youssef, SDF komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed al-Sharaa'yı bir araya getiren görüşmenin olumlu geçmediğini açıkladı.

Abdi-Şara görüşmesinden sonuç çıkmamasının ardından farklı noktalardan çatışma haberleri gelmeye başladı.

SURİYE ORDUSU HASEKE'YE GİRİYOR

Suriye ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurları, YPG/SDG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi.

Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.

Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.

YPG'LİLERİN SERBEST BIRAKTIĞI DAEŞ'LİLERİ ORDU YAKALADI

Suriye İçişleri Bakanlığı, art arda yaptığı açıklamalarda, ilk olarak terör örgütü YPG/SDG'nin DAEŞ'li teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu belirtti.

Bakanlık ardından, "Şeddadi'deki hapishaneden 120 DAEŞ'li teröristin kaçmasının ardından, Suriye ordusu birlikleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiğini" aktardı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu ve İçişleri Bakanlığı birlikleri Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttü. Operasyonda 81 DAEŞ'li terörist yakalandı. Geriye kalan DAEŞ’lilerin ise aranmasına devam ediliyor."

Suriye ordusu dün akşam saatlerinde, terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktığını duyurmuştu.

“CEZAEVLERİNİN YÖNETİMİNİ DEVRALMAYA HAZIRIZ”



Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu cezaevlerine ilişkin, "cezaevlerinin yönetimini ve güvenliğini uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda devralmaya tam olarak hazır olduğunu" bildirdi.

"Şeddadi Cezaevi'nde yaşanan kaçış olayları ciddi bir tehlike arz etmektedir" uyarısında bulunan Suriye İçişleri Bakanlığı, "bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması için ABD tarafı ile doğrudan koordinasyon sağlamaya hazır olduğunu" kaydetti.



Suriye İçişleri Bakanlığı, "cezaevlerinin çevresinin güvenliğini sağlamak ve iç yönetimini denetlemek" amacıyla özel bir kuvvetin bulunduğu bilgisini vererek, "yüksek güvenlik önlemleriyle mahkumlar üzerindeki denetimin artırılacağını, kaçma ve sızma girişimlerinin önleneceğini" bildirdi.