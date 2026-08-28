Suriye basını: Mazlum Abdi, cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı

10 MART MUTABAKATI

Süreç 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye 'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla başladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara , o dönem geçici devlet başkanı konumundaydı. SDG ile müzakereler bu dönemde gündeme geldi.

İki taraf arasında 10 Mart 2025 tarihinde anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma, SDG’nin kurulmakta olan yeni Suriye Ordusu'na entegre olmasını içeriyordu.

Ancak terör örgütü, ilk etapta bu mutabakata uymadı. Suriye Ordusu'nun bir operasyon daha düzenledi, ardından yeni anlaşma yapıldı.

Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasının ve enerji kaynaklarının Şam'ın kontrolüne geçmesinin yolunu açıyordu.