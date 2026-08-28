Suriye basını: Mazlum Abdi, cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı
28.08.2026 00:30
Son Güncelleme: 28.08.2026 00:36
Mazlum Abdi
Kendini fesheden terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi'nin cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandığı bildirildi.
Suriye'de terör örgütü SDG/YPG geçtiğimiz günlerde kendini feshetmişti .
Suriye devlet medyası, örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandığını açıkladı.
YPG'NİN FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Mazlum Abdi, 25 Ağustos 2026 tarihinde Şam Halk Sarayı'nda yaptığı açıklama ile SDG/YPG'nin feshedildiğini açıklayarak Suriye Ordusu'na tam entegrasyonun sağlandığını söylemişti.
Abdi, “Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz” demişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (ortada), örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i (sol 3), Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Halk Sarayı'nda kabul etmişti.
10 MART MUTABAKATI
Süreç 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla başladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, o dönem geçici devlet başkanı konumundaydı. SDG ile müzakereler bu dönemde gündeme geldi.
İki taraf arasında 10 Mart 2025 tarihinde anlaşma imzalandı.
Bu anlaşma, SDG’nin kurulmakta olan yeni Suriye Ordusu'na entegre olmasını içeriyordu.
Ancak terör örgütü, ilk etapta bu mutabakata uymadı. Suriye Ordusu'nun bir operasyon daha düzenledi, ardından yeni anlaşma yapıldı.
Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasının ve enerji kaynaklarının Şam'ın kontrolüne geçmesinin yolunu açıyordu.