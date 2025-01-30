Suriye Başkanı Ahmed Şara (Muhammed Colani) kimdir, kaç yaşında? (Ahmed Şara'nın yaşamı)

Ahmed Hüseyin eş-Şara, Ahmed Hüseyin eş-Şar'e veya takma adıyla Ebu Muhammed el-Cevlani, 29 Ekim 1982 tarihinde dünyaya geldi. 2017'den beri Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'ın ikinci lideri olarak görev yapmaktadır. Suudi Arabistan'da Suriyeli sürgün bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, ailesi 1980'lerin sonunda Suriye'ye dönmüştür. Ahmed eş-Şara'nın ailesi Suriye'deki Golan Tepeleri'nden gelmiş ve 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında İsrail işgalinin ardından yerlerinden edilmiştir.



2003'te ABD işgaline karşı mücadele etmek için Irak'a giderek El Kaide'ye katıldı. Ahmed eş-Şara, 2016 yılında El-Kaide ile bağlarını koparmadan önce, El-Kaide'nin eski Suriye kolu olan ve artık feshedilmiş olan El-Nusra Cephesi'nin lideri olarak görev yapıyordu. Ahmed eş-Şara 2020 ortalarında İdlib'de halk desteği sağlamak için kamusal varlığını artırdı.

