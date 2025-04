Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD basınına konuştu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a (NYT) konuştu.



Şara, yeni yönetimin Türkiye ve Rusya ile Suriye'deki askeri varlığına ilişkin müzakere yürüttüğünü söyledi. Her iki ülkenin de yeni Suriye yönetimine askeri destek sağlayabileceğini ima etti.



New York Times, Suriye ile yapılacak askeri anlaşmanın, Türkiye'nin nüfuz alanını İsrail sınırına kadar genişletebileceğine dikkat çekti.



"SURİYE'NİN RUSYA'YA İHTİYACI OLABİLİR"



Şara Moskova'nın, Esad döneminde Suriye ordusuna silah, elekrik santrallerine teknik destek sağladığını hatırlattı. Suriye'nin, gelecekte de Rusya'ya ihtiyacı olabileceğine işaret ederek, "Suriye'nin menfaati için bu çıkarları değerlendirmemiz gerekiyor"dedi.



Şara, Amerika Birleşik Devletleri'ne de Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Esad devrildikten sonra bazı yaptırımları geçici olarak hafifletse de Şara yönetiminin ekonomiyi düzeltebilmesi için çok daha fazlasına ihtiyacı var.



Şara'nın lideri olduğu, Heyet Tahrir Eş-Şam hala ABD yönetiminin terör örgütleri listesinde yer alıyor.



Amerikan Yönetimi, yaptırımların kaldırılması için geçen ay, Şara yönetimine 8 maddelik talep listesi iletti. İki Amerikalı yetkiliye göre listede kimyasal silah stoğunun imha edilmesi ve terörle mücadelede işbirliği de yer alıyor.

Şara, koşulların bazılarının müzakere edilmesi veya değişitirilmesi gerektiğini söyledi.



Yaptırımlarla ilgili müzakerelerde kritik başlıklardan birini binlerce yabancı savaşçının durumu oluşturuyor.

Bazılarına yeni yönetimde görevler verildi.

Batılı ülkeler, yaptırımların kaldırılması için bu kişilerin yönetimdeki görevlerinden alınmasını şart koşuyor.



YABANCI SAVAŞÇILARA VATANDAŞLIK



Şara, uzun yıllardır Suriye'de yaşayan ve Esad rejiminin devrilmesini sağlayan yabancı savaşçılara vatandaşlık verebileceklerini söyledi. Yabancı savaşçılara vatandaşlık verilmesi, Suriye'nin aşırılıkçılar için sığınak olacağı endişelerini beraberinde getiriyor.



Şara, Suriye topraklarının başka ülkeleri tehdit etmek için kullanılmasını önleyeceği sözünü verdi.