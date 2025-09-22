Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'de: 1967'den beri ilk olacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80'inci oturumuna katılmak üzere ABD'de.



Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.



Şara'nın temasları kapsamında Suriye-İsrail arasındaki son durumu ve yaptırımları ele alması bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise geçtiğimiz hafta Washington'a giderek ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile biraraya gelmişti.

Suriye'nin gündeminde İsrail ile varılması planlanan yeni güvenlik anlaşması da var. İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu, bu anlaşma kapsamında yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu söylemişti.