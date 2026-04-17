Suriye Cumhurbaşkanı Şara Antalya'da. "Suriye'yi yeniden ayağa kaldırdık"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Suriyenin kuzeyinin tüm yabancı askerlerden arındırıldığını ve SDG 'nin tamamen feshedilerek Suriye ordusuna entegre edildiğini söyleyen Şara, "Çok iyi ilerliyoruz. Şu an çatışmayı gerektirecek bir durum yok. Bütün taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını destekliyor." dedi.

Suriye lideri, ülkenin geçiş hükümetinden sonra bir seçim atmosferine girdiğini vurguladı. Suriye Millet Meclisi'nin kurulduğu ve çok yakında ilk toplantısını yapacağı aktarıldı.

“SURİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK”

Suriye'nin yatırıma dayalı bir yeniden inşa sürecine girdiğini belirten Şara, “Suriye'yi yeniden ayağa kaldırdık. Ülkemizi yatırım fırsatına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Hem enerji alanında hem de pek çok emtia açısından bir tedarik zinciri köprüsü haline geldi. Birçok ülke Suriye topraklarını kullanarak ihracatını yapıyor.” ifadelerini kullandı.