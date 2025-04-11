Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye’de

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün başlayan 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF2025) katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

SANA haber ajansının haberine göre, Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, forum kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi. Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de forum kapsamında bir görüşme yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ardından Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış törenine katıldı.

ŞARA’DAN TÜRKİYE’YE İKİNCİ ZİYARET



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı.



Şara, geçen şubat ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.

