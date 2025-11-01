Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Washington'a gidecek

Barrack, Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyalog Forumu'nda konuştu. Şara'nın bu ay içinde Washington'a gideceğini söyledi.

Özel temsilcinin verdiği bilgiye göre, Şara'nın temasları sırasında DAEŞ karşıtı koalisyona katılmak üzere bir anlaşma imzalaması da bekleniyor.



Tom Barrack, Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de "Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

ABD BASINI TARİH VERDİ



Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.



Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.



SURİYE İLE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE YAPILACAK



Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.



Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.