Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yeni resmi tatilleri açıkladı

Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 aydır görev yapan yeni yönetim günlük yaşamı da yeniden düzenlemeye devam ediyor. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yeni resmi tatil ve dini bayram günlerini açıkladı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belirtildi.

HİCRİ YILBAŞI TATİL OLDU

Ayrıca Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Kurtuluş Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için birer gün resmi tatil ilan edildi.

Ayrıca 6 Mayıs'ta kutlanan Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı. Tarihleri her yıl değişkenlik gösteren dini bayramların kesin günleri ise ayrıca yayımlanacak resmi bildirgeyle açıklanacak.