Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaret

Antalya Diplomasi Forumu için cuma günü Türkiye’ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün resmi bir ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.



Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberinde, Şara ve beraberindeki heyetin BAE’nin başkenti Abu Dabi'deki Al Bateen Havalimanı’na ulaştığı bildirildi. Şara ve beraberindeki heyeti, havalimanında BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid El Nahyan karşıladı. Şara ve beraberindeki heyet, ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile Abu Dabi’deki El Şati Sarayı’nda bir araya geldi.



ŞARA’DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE İKİNCİ ZİYARET



Reuters haber ajansının haberine göre, bu, Şara’nın Suriye Cumhurbaşkanı olarak bir Körfez ülkesine yaptığı ikinci resmi ziyaret oldu. Şara’ya ziyaretinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin de eşlik ettiği ifade edilirken, Şara’nın BAE’deki diplomatik temaslarında iki ülkenin “karşılıklı çıkarlarına” dair meseleleri ele alması bekleniyor.



Şara, şubat ayında yurtdışına ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmıştı. Şara'nın ikinci yurtdışı ziyareti ise Türkiye'ye olmuştu. Suriye Cumhurbaşkanı, Diplomasi Forumu için cuma günü geldiği Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmişti. Görüşmenin Erdoğan’ın kaldığı otelde basına kapalı yapıldığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı ifade edilmişti.

