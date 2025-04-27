Suriye Cumhurbaşkanlığı: Bölünme veya ayrılıkçı kantonlar oluşturma girişimlerini reddediyoruz

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki Kürt grupların özerklik ve federalizm taleplerine sert tepki gösterdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, devrik lider Beşar Esad sonrası dönemde özerklik ve federalizm talep eden Kürt grupların ulusal birliği tehdit ettiği belirtilerek, "Federalizm veya özerklik adı altında ulusal mutabakat olmadan bölünme veya ayrılıkçı kantonlar oluşturma girişimlerini açıkça reddediyoruz. Suriye topraklarının ve halkının birliği kırmızı çizgimizdir" denildi.



KAMIŞLI'DAKİ TOPLANTIDAN SONRA BİLDİRİ YAYINLANMIŞTI



Suriye’nin Kamışlı kentinde dün bir araya gelen Kürt gruplar, ABD’li yetkililerin de katıldığı bir konferans düzenlemişti. Konferansın ardından yayınlanan bildiride, "Suriye'de Kürt sorununa ademi merkeziyetçi demokratik bir devlet çerçevesinde adil çözüm sunan ortak bir siyasi vizyon oluşturuldu" ifadelerine yer verilmişti.