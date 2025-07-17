Suriye Cumhurbaşkanlığı: Failler hesap verecek

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda ilinde son günlerde yaşanan olaylardaki sorumluların cezasız kalmayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "(Süveyda'da) Yaşanan tüm olaylar detaylı şekilde soruşturulacak, kim olursa olsun failler hesap verecek" denildi. Devletin adalet temelinde hareket ettiği belirtilen açıklamada, Süveyda halkının haklarının güvence altında olduğu ve bu haklara yönelik her türlü saldırının reddedildiği ve sivillere yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, hükümetin yaşanan ihlalleri "utanç verici" olarak nitelendirdiği ve şiddetle kınayarak suçluların cezalandırılacağı taahhüdünde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, devletin tüm kurumlarıyla ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak için kararlılıkla çalıştığı, yasa dışı grupların veya bireylerin işlediği hiçbir suçun cezasız bırakılmayacağı kaydedildi.

DÜRZİLER GERİ DÖNMEDİ



Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşanan çatışmaların ardından İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinden Suriye'ye geçen çok sayıda Dürzi'nin hala dönmediği bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye ile Golan Tepelerinden karşılıklı geçişleri engellemek adına bölgeye yerleştirilen bariyer ve çitlerin güçlendirileceği vurgulandı.



Açıklamada, onlarca Dürzi'nin geri getirildiği ancak Suriye içlerine ilerleyen çok sayıda Dürzi'nin dönmesi için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.



BİR MİLLETVEKİLİ DE VAR



İsrail basını, dün yaklaşık bin Dürzi'nin Golan Tepelerindeki çitler ve bariyerleri aşarak Suriye içlerine ilerlediğini yazmıştı. Bunların arasında İsrail Meclisi milletvekillerinden Afif Abed’in de bulunduğu kaydedildi.



Likud Milletvekili Abed adına yapılan açıklamada, milletvekilinin, Suriye'de Dürzi akrabalarının acı çekmesine seyirci kalamadığı için Suriye'ye girdiği belirtildi.



İsrail güçlerine yardımcı olmak ve Suriye topraklarında ilerleyen Golan Dürzilerini İsrail’e dönmeye ikna etmek için Suriye'de kalmaya devam ettiği öne sürülen Abed'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sürekli temas halinde olduğunu ifade edildi.



HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR



Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Golan Tepelerine bağlı Mecdel Şems beldesindeki Süveyda'da çıkan olaylar sonrası hareketlilik devam ediyor. Suriye'deki Dürzi akrabalarına destek için çitlerin hemen yanında protestolar düzenleyen grubu İsrail askerlerinin engellemekte güçlük çektiği görüldü.